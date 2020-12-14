Киевский суд "забрал" дело Микитася у НАБУ: судью обвинили в превышении полномочий
Печерский районный суд Киева передал дело по факту предоставления взятки экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем из НАБУ в Государственное бюро расследований.
Специализированная антикоррупционная прокуратура решила обжаловать это решение. На странице САП в Facebook заявляется, что следственный судья вышел за пределы своих полномочий.
Как пишет "Слідство.Інфо", речь идет о судье Печерского райсуда Сергее Вовке. Журналисты также отметили, что в деле фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.
В САП рассказали, что Вовк частично удовлетворил жалобу адвоката одного из подозреваемых. Судья обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову решить спор о подследственности и поручить досудебное расследование другому органу.
Ведомство пояснило превышение полномочий судьей такими фактами:
решение вопроса о подследственности является дискреционным правом прокурора (ч. 5 ст. 218 УПК) и не относится к компетенции следственного судьи;
поручать досудебное расследование уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу запрещено (ч.5 ст. 36 УПК);
судебный контроль по делам Национального антикоррупционного бюро осуществляет Высший антикоррупционный суд.
Напомним, 2 декабря бывший нардеп Максим Микитась, подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии, вышел из Лукьяновского СИЗО. Он отбывает домашний арест в элитном особняке в селе Гнедин под Киевом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря Микитасю объявили о подозрении в совершении новых преступлений по делу госкомпании "Укрбуд".
В причастности к коррупции подозревают также замглавы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова. Сам он отрицает вину, а НАБУ обвинил в "слухах".
Еще одного фигуранта – замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса – ВАКС взял под стражу (с альтернативой внесения 1 млн гривен залога) 2 декабря.
НАБУ провело обыски по делу о взятках строительной компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.
Известно, что Микитась возместил в госбюджет 50 млн гривен убытков.
Недавно в полиции подтвердили, что экс-нардеп может быть причастен к похищению юриста в Киеве. Потерпевший уже дал показания против Микитася, а эксклюзивное видео появилось в распоряжении нашего издания.
На допросе юрист рассказал, кто и как его выкрал, как похитители связывались с Микитасем и что тот потребовал.