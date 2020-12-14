Киевский суд "забрал" дело Микитася у НАБУ: судью обвинили в превышении полномочий

Печерский районный суд Киева передал дело по факту предоставления взятки экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем из НАБУ в Государственное бюро расследований.

Специализированная антикоррупционная прокуратура решила обжаловать это решение. На странице САП в Facebook заявляется, что следственный судья вышел за пределы своих полномочий.

Как пишет "Слідство.Інфо", речь идет о судье Печерского райсуда Сергее Вовке. Журналисты также отметили, что в деле фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

В САП рассказали, что Вовк частично удовлетворил жалобу адвоката одного из подозреваемых. Судья обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову решить спор о подследственности и поручить досудебное расследование другому органу.

Ведомство пояснило превышение полномочий судьей такими фактами:

решение вопроса о подследственности является дискреционным правом прокурора (ч. 5 ст. 218 УПК) и не относится к компетенции следственного судьи;

поручать досудебное расследование уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу запрещено (ч.5 ст. 36 УПК);

судебный контроль по делам Национального антикоррупционного бюро осуществляет Высший антикоррупционный суд.

Напомним, 2 декабря бывший нардеп Максим Микитась, подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии, вышел из Лукьяновского СИЗО. Он отбывает домашний арест в элитном особняке в селе Гнедин под Киевом.

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