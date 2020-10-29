Макрон обратился к нации и мобилизировал тысячи военных после терактов во Франции. Видео
29 октября мужчина с криками "Аллах акбар" убил трех человек в местной церкви Нотр-Дам
Полиции удалось обезвредить и арестовать преступника
По предварительным данным, это выходец из Туниса
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что во Франции пройдет дополнительная мобилизация после нападения исламиста на людей в местной церкви.
Об этом он сказал в Ницце, где было совершено нападение. Видео выступления транслировалось Franceinfo.
Макрон назвал цифру от 3 до 7 тысяч солдат, которых планируется мобилизовать.
"Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, наших ценностей свободы и нашего желания не поддаваться террору", – подчеркнул он.
Также глава Франции сообщил, что в стране необходимо усилить охрану культовых сооружений, включая церкви, и ужесточить контроль безопасности в школах.
Макрон заявил о своей "поддержке католиков Франции".
"Вся нация стоит рядом с нашими согражданами", – сказал он.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что человек, напавший с ножом на людей в базилике Нотр-Дам во французской Ницце, кричал исламистские лозунги даже тогда, когда ему оказывали медицинскую помощь после ранений.