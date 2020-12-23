Майор, сбивший трех курсанток в Киеве, может выйти под залог

Суд оставил под стражей майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который пьяным сбил трех курсанток в Киеве, однако дал ему шанс выйти под залог.

Об этом пишет "Судебный репортер". Сумма залога составляет 168 тыс. гривен.

На заседании 23 декабря суд исследовал письменные доказательства обвинения, в том числе результаты судебно-медицинских экспертиз и не успел перейти к допросу обвиняемого. Поэтому судья подняла вопрос меры пресечения.

Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей. Адвокат потерпевших заявил, что в случае освобождения Холодный сможет повлиять на потерпевших через сотрудников академии, где учатся девушки.

Обвиняемый возмутился таким предположением и сказал, что не успел ни с кем познакомиться в академии, поскольку пришел туда на работу лишь накануне инцидента – 13 августа 2020 года. Он подчеркнул, что признает свою вину и готов нести наказание. При этом с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 тыс. гривен за лечение пострадавших Холодный не согласился.

По решению суда обвиняемого оставили под стражей еще на 60 суток с альтернативой выхода под залог в 168 тыс. грн. Он также должен будет сдать паспорт для выезда за границу, прибывать в прокурора и суда, воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими.

Следующее судебное заседание по делу планируется 25 января.

Как сообщал OBOZREVATEL: