Майор, сбивший трех курсанток в Киеве, может выйти под залог
Суд оставил под стражей майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который пьяным сбил трех курсанток в Киеве, однако дал ему шанс выйти под залог.
Об этом пишет "Судебный репортер". Сумма залога составляет 168 тыс. гривен.
На заседании 23 декабря суд исследовал письменные доказательства обвинения, в том числе результаты судебно-медицинских экспертиз и не успел перейти к допросу обвиняемого. Поэтому судья подняла вопрос меры пресечения.
Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей. Адвокат потерпевших заявил, что в случае освобождения Холодный сможет повлиять на потерпевших через сотрудников академии, где учатся девушки.
Обвиняемый возмутился таким предположением и сказал, что не успел ни с кем познакомиться в академии, поскольку пришел туда на работу лишь накануне инцидента – 13 августа 2020 года. Он подчеркнул, что признает свою вину и готов нести наказание. При этом с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 тыс. гривен за лечение пострадавших Холодный не согласился.
По решению суда обвиняемого оставили под стражей еще на 60 суток с альтернативой выхода под залог в 168 тыс. грн. Он также должен будет сдать паспорт для выезда за границу, прибывать в прокурора и суда, воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими.
Следующее судебное заседание по делу планируется 25 января.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 25 августа на территории военного колледжа на ул. Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех девушек-курсанток.
Тогда OBOZREVATEL узнал, что машина, которая, вероятно, участвовала в ДТП, оформлена на жену офицера воинской части А0135 в Киеве (Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины). Речь шла о Холодном.
Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в аварии, 26 августа был стабильно тяжелым. Двум из трех девушек провели ампутацию.
В эксклюзивном материале OBOZREVATEL рассказал, что произошло в день трагедии, кто такой майор Владимир Холодный, что рассказали родственники курсанток и волонтеры.
Пострадавшие курсантки не приняли компенсацию от сбившего их водителя, пояснив это тем, что не хотят обирать его семью, которая ни в чем не виновата.