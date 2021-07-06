МАФы вместо клумбы: мэра Каменского подозревают в незаконной застройке

МАФы (малые архитектурные формы), или простыми словами ларьки, к сожалению, давно стали неотъемлемой частью городского пейзажа в Украине. И в столице, и в городах-миллионниках, и в населенных пунктах поменьше они продолжают расти, как грибы после дождя. Зачастую размещаются незаконно и борьба с такими постройками – отдельная летопись.

В некоторых городах, например, в Киеве, власти с переменным успехом все же пытаются, если не совсем избавиться, то хотя бы упорядочить и унифицировать их по внешнему виду. Впрочем, такому примеру следуют не все. В Каменском Днепропетровской области МАФы начали расти… прямо на клумбах. В городе подозревают, что "добро" дал мэр Андрей Белоусов.

Вокруг ларьков на клумбах разгорелся целый скандал. Выяснилось, что часть коммунальной земли была продана компании, близкой к самому мэру.

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Каменчан такая ситуация очень возмутила и они вышли на протесты. Тем более, строительство не вписывается в центральную площадь города – Майдан Героев, часть которого оно заняло.

Кроме того, что строящиеся МАФы портят пейзаж, горожане подчеркивают опасность их расположения, поскольку находятся торговые точки на проезжей части в месте, где пересекаются две центральные автомагистрали города, да еще и в паре метров от трамвайных путей, закрывая обзор и водителям, и пешеходам в месте, где и так фиксируется повышенная аварийность.

Кроме уличного протеста, жители города Каменское зарегистрировали электронную петицию с требованием прекратить застройку на центральной площади города. При этом в мэрии ответили, что все по закону, документы все в порядке, а застройщик имеет право строить свои МАФЫ на выделенном участке.

С таким утверждением не согласилась главный архитектор Каменского Юлия Саенко, которая в своем официальном ответе сообщила, что участки Майдана Героев, на которых идет строительство МАФов, находятся в границах так называемого исторического ареала города №1, а значит застройка указанных земельных участков по Правилам благоустройства г. Днепродзержинска (старое название Каменского), утвержденным решением горсовета от 28.04.2016 года №178-07/VII, запрещена.

7 мая Национальная полиция открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на этих участках земли, и горожане рассчитывают на справедливость. Квалификация производства – "Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство" (ст.197.1 Уголовно кодекса, предусматривает наказание в виде штрафа от 3400 до 5100 грн или 6-месячный арест).

С чего начался скандал

28 апреля 2021 года на сессии Каменского горсовета депутаты раздали много земли. Одним из решений стала продажа участка по адресу пр. Шевченко, 4В компании "Укрконсалтинг Груп".

На то время руководителем компании числился 30-летний Даниил Хомуха. По данным YouControl, этот предприниматель возглавлял еще целый ворох фирм – был совладельцем компании "Консалтинг Менеджмент", основал строительную фирму "Будриелт Плюс". На сегодняшний день занимает пост директора ООО "Каменский Речной Порт". Также Хомуха зарегистрирован как ФОП, и уже успел выиграть тендер КП "Городская аптека" Каменского горсовета на монтаж сигнализации. В свое время также занимался установкой электроотопления с разрешения исполкома горсовета.

Вскоре выяснилось, что такой размах деятельности не случаен, а сам Белоусов даже не пытался скрыть этого.

В своей декларации о доходах за 2020 год мэр Каменского показал дивиденды на сумму в 1 миллион 110 тысяч гривен, которые его жена Анастасия получила от компании "Консалтинг Менеджмент". Компании, где Хомуха был одним из совладельцев. А сама Анастасия и кум Белоусова, местный влиятельный бизнесмен Александр Иванов являлись учредителями этой компании. Свою долю Хомуха в 2020 году продал именно Анастасии Белоусовой, что также указано в декларации мэра.

К слову, в компании "Укрконсалтинг Груп", которой горсовет продал участки под МАФы, регулярно менялся состав собственников и руководителей. В 2008 году основал эту фирму кум мэра Александр Иванов, а уже в 2009 году она перешла в собственность его родной сестры Марины Фадеевой – далеко не чужого человека мэру Белоусову.

Например, она основала общественную организацию "Бджола", которая носит одинаковое название с личной партией мэра Каменского, и через неё оплачивали всю рекламу в Facebook и Instagram во время предвыборной агитации на местных выборах в 2020 году. Так что все фигуранты тесно повязаны между собой.

В середине 2020 года владельцем компании "Укрконсалтинг Груп" стал упомянутый выше Хомуха. Но уже 3 июня 2021 года компания снова поменяла владельца, которым теперь числится некий Олег Бибик.

Десятки уголовных дел

Деятельность мэра Каменского Андрея Белоусова привлекла внимания правоохранительных органов не только в истории с продажей земли под МАФы близкой к городскому голове фирме. На чиновников мэрии города с начала 2021 года открыто более десятка уголовных производств. Статьи, по которым ведутся уголовные дела, совершенно разные: растрата, присвоение имущества, злоупотребление служебным положением, получение взяток и т. п.

Одним из таких эпизодов стал ремонт сквера в центре Каменского: по факту присвоения 8 млн гривен бюджетных средств полиция Днепропетровской области совместно с Днепропетровской областной прокуратурой уже открыла уголовное производство. В целом, за короткие сроки из городского бюджета Каменского на фирмы-прокладки было выведено более 100 миллионов гривен.

Андрей Белоусов и его команда также создали схему вывода бюджетных средств на счета частных компаний, которые занимались фиктивными ремонтами городской инфраструктуры. Только за один месяц на созданное в начале 2021 года с предприятия "Аварийная служба города" было выведено 6,2 млн гривен. Работы при этом в большинстве домов, откуда приходили заявки, не выполнялись.

Еще одно громкое дело – закупки для больниц во время пандемии. В январе 2021 Управление здравоохранения Каменского городского совета выступило заказчиком целого ряда закупок для обеспечения больниц города средствами для лечения COVID-19. Был подписан ряд договоров на покупку дезинфицирующих средств, комбинезонов биологической защиты, а также медицинских масок. Все необходимое было закуплено буквально втридорога. Общая сумма ущерба может составлять порядка 2 миллионов гривен.

Таким образом, жителям Каменского остается ждать и надеяться, что справедливость восторжествует, и махинации городских властей будут наказаны по всей строгости закона.