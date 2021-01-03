Люди исчезают, главарей "убирают" свои, а уголь и металл вывозят в Россию. Аудиоперехват откровений боевиков "ДНР"

"Процветание" террористических новообразований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на самом деле является иллюзией. В которую оккупанты вот уже седьмой год пытаются заставить поверить весь мир – попутно обвиняя во всех грехах Украину. Однако между собой боевики откровенно обсуждают реальное положение дел.

В аудиофайлах, которые нашей редакции передали сотрудники разведки, оказалось не только обсуждение "охоты" на одного из боевиков на территории России, но и другие интересные вещи.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Разведчики записали разговоры между Вадимом Долговым ("Пенсионер"), бывшим первым помощником начальника "ССО МГБ ДНР" Василия Евдокимова ("Ленин"), и предположительно Денисом Куликовским ("Палыч") – бывшим главным палачом концлагеря "Изоляция".

Долгов некоторое время жил в РФ, в доме Евдокимова на Алтае (ниже на фото). В августе 2020 г. был арестован сотрудниками ФСБ РФ якобы за "работу на Украину", хотя это не так (подробнее можно прочитать тут).

Что же обсуждали боевики? Для облегчения понимания мы разбили некоторые разговоры по блокам. Осторожно, ненормативная лексика!

Вадим Долгов рассказывает об отмывании денег в России во время войны и уголовных делах Василия Евдокимова "Ленина" еще до начала боевых действий на Донбассе.

Напомним, "Ленина" считают "создателем" настоящего концлагеря в Донецке, известного всем под названием "Изоляция", а также одним из организаторов убийств полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша и полковника ГУР МОУ Максима Шаповала. До сих пор на территории Украины действуют предприятия Евдокимова.

Долгов: "Я вот что думаю… Это они скорее всего перегоняют бабки. Была уже такая тема "ленинская", потом человек просто исчезает – не было такого человека и все. Он (Евдокимов – Ред.) 10% платил от всей суммы, которая перегонялась… Тема возврата НДС. Находили левые паспорта, бомжей и т.д. – вклеивали фотографии и работали. Ему перекидывают тот обналичник, он гонит деньги дальше. Потом на какой-нибудь фирме… И они становятся легализованными".

Долгов: "Деньги могут быть чьими угодно. Ты же понимаешь, когда пойдут миллионы – 200, 300, 500 миллионов – их же надо легализовать. Но если за это дело прихватят (в данном случае речь о помощнике Евдокимова Романе Волянюке "Хакере" – Ред.), хотя "Ленин" сказал, что отмажет… Это же отмывание денег в России".

На вопрос своего собеседника, занимался ли "Ленин" раньше такими делами, "Пенсионер" заявил, что да.

Долгов: "Да у него три уголовных дела было! За одно он отдал 200 штук зелени, по тем временам сумма просто п**дец! Он продал все, что было".

Боевики обсуждают, что творится на оккупированной части Донбасса.

Куликовский: "Понимаешь, если бы они, пид***сы, реально давали бы жить, они бы не затапливали шахты. Экономику сломали, все нах*й. Уголь весь идет на Россию, металл весь идет на Россию"… Что ж вы творите?!"

Долгов: "Уголь идет только хороший, антрацит, остальной нах*й не нужен. Они шахты закрыли, затопили. Засядько (шахта им. Засядько в Донецке – Ред.) чуть-чуть работает – на металлургию. И антрацит, который идет на Европу, бл*дь, на энергоносители".

Куликовский: "Ну, че, молодая республика. Думаю, со временем она подымется".

Долгов: "Подымется, но мы ее не увидим, бл*дь. Ха-ха-ха! Они ее "подымут"… Дикий, Вася – они ее "подымут".

Куликовский (смеется): "До конца, полностью".

*Долгов говорит о так называемом министре "МВД ДНР" Алексее Диком и начальнике "ССО МГБ ДНР" Василии Евдокимове.

"Пенсионер" рассказывает о том, как в "ДНР" не расследовали три громких ликвидации, а просто сказали, что это "работа" украинцев.

Долгов: "Они (Дикий и Евдокимов – Ред.) красавцы, "герои". Денег напиз*ят и сбегут".

Куликовский: "Их свои ух**рят, как Сашку Захара (главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка в собственном кафе "Сепар" 31 августа 2018 года).

Долгов: Так они и ух**или Захара. Я знаю. Ну кто он для Дикого?"

Куликовский: "Да никто. Дикий при нем был второе лицо в республике. Все вопросы ездили к нему решать".

Долгов: "Людей сколько у Захара было, которые уголовники? Бл*дь, грабили, убивали… Но он никого не отдавал. Захотел бы, снял и Дикого, и Байрачного (так называемый заместитель генпрокурора "ДНР" – Ред.) – и они молчали, ждали момента... И все, списали его. На "укропов" списали…"

Куликовский: "Да какие "укропы", свой зашел…"

Долгов: "Та нах*й им ("укропам") это надо… Слушай, а дох*я расследовали, когда этих "героев" взорвали? Одного в лифте, другого у себя… Они металла напиз**ли на миллионы, ну, с кем-то делились, но… У них там сумки с деньгами стояли, с ними и взорвались".

*Долгов имеет в виду "Моторолу" и "Гиви".

Долгов: "Куда аэропорт делся и все прилегающее до Путиловского моста? А это все "Моторолы" было".

Куликовский: "Ну, да. А "Гиви" подъезжал к девятиэтажкам, всех выселяли нах*й – типа обстрел, х*естрел... А они потом двери вырезали, заходили в квартиры и грузили все в грузовики. Телевизоры, холодильники, все".

Долгов: "А гивино было от Путиловского моста и до Ясиноватского поста. Здесь же депо ох*енное железнодорожное было. Там еще базы, мельницы… Все! Чистое поле!"

Куликовский: "Такой был город (Донецк – Ред.) до войны… Никто ж не будет восстанавливать вообще".

Куликовский: "Ты видал, почем там квартиры (в Донецке – Ред.)? Я в ах*е… От трех тысяч долларов. Три, пять, семь… Петровский район, Пролетарский. В пятиэтажках".

Долгов (смеется): "Ну, это х*евые".

Куликовский: "За двадцатку можно купить на Набережной в Ворошиловском районе".

Долгов: "Ах*еть… Это сейчас, да?"

Куликовский: "Да-да".

Долгов: "Ну, Руслан на Щетинина (улица в Пролетарском районе Донецка – Ред.) в 17 или 18 году взял трехкомнатную за 17 тысяч долларов. С новым ремонтом, мебелью, быттехникой. СБУшник какой-то еще с 2014-15 года продавал за 60, а отдал за 17. А Руслан свой дом продавал в Пролетарском районе за 30, продал за 12 тысяч".

Куликовский: "Должны поднять…"

Долгов: "Да поднимут все под уровень России. Это пока сейчас вот эта вся х**ня, неразбериха. Потому что народ завоет. Финансирование идет все с России".

Аудиоперехват разговоров боевиков. Осторожно, ненормативная лексика! 18+

Это только часть разговоров Долгова и Куликовского, но очень показательных. Прочитать материал о "громком" задержании ФСБ на территории России можно тут.