ВАКС отменил арест дома под Киевом "гражданской жены" Януковича – СМИ

Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с дома Любови Полежай в селе Новые Петровцы Киевской области, посчитав недоказанной связь женщины с Виктором Януковичом. Напомним, что Полежай известна в СМИ как "гражданская жена" президента-беглеца.

Решение суда, выданное еще 26 марта, появилось в распоряжении "Бабеля" во вторник, 18 марта. Отмечается, что общая площадь дома – 416,9 кв. метров.

Этот особняк был арестован 13 февраля 2015 года Печерским райсудом Киева, то есть через год после побега Януковича в Россию.

Впоследствии адвокат Полежай обратился в ВАКС с ходатайством об отмене ареста. Правозащитник женщины заявлял, что указанное решение Печерского райсуда "необоснованное", а рассмотрение дела проходило без участия владелицы дома или ее представителя.

В постановлении суда было указано, что целью ареста является "обеспечение конфискации как вида наказания", однако, утверждал адвокат, Полежай "не имеет статуса подозреваемой в уголовном производстве, а здание было построено за ее собственные средства и является ее личной собственностью".

Детектив против ходатайства возражал, а досудебное следствие установило, что Полежай была сожительницей бывшего президента и "были основания полагать, что имущество или принадлежит Януковичу или приобретено за его деньги".

В суде признали связь Полежай и Януковича недоказанной. В материалах говорится, что в постановлении Печерского суда было указано, что, по информации Службы безопасности Украины, женщина была сожительницей экс-президента.

"Однако из содержания постановления не усматривается исследование факта нахождения имущества, на которое наложен арест, в общей совместной собственности женщины и мужчины, проживающих одной семьей, а также факта их пребывания/непребывания в браке с другими лицами", – говорится в выводах ВАКС.

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