"Родители сами отдавали детей!" Во Львове набожный педофил 15 лет насиловал девочек

Подозреваемым в изнасиловании и развращении одиннадцати девочек во Львове оказался "христианский проповедник" и глава благотворительной организации. Он организовал лагерь, где на протяжении многих лет и удовлетворял свои преступные желания, а родители полностью доверяли "святому человеку".

OBOZREVATEL выяснил новые факты о подозреваемом. Подробнее – в нашем материале.

15 лет ада для детей

О чудовищной ситуации стало известно в конце сентября, когда пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщила, что руководитель неофициального молодежного лагеря еще с 2005 года насиловал и растлевал девочек 11-14 лет.

"Следователи совместно с сотрудниками других подразделений полиции Львовщины проделали колоссальную работу. Были установлены жертвы злоумышленника, ныне – молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом.

Многие из них не хотели вспоминать эти события – и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении 11 преступлений", – рассказал начальник полиции Львовской области Василий Виконский.

Как стало известно OBOZREVATEL, уголовное производство начали в декабре 2019 года и полицейские проделали действительно огромную работу по сбору доказательств, поиску жертв и свидетелей.

Доверяли, как себе

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, подозреваемым оказался 45-летний львовянин Роман Московченко.

Показательно законопослушный (в поле зрения полиции попадал всего раз, да и то за переход дороги в неположенном месте) и очень набожный. Он много общался со священнослужителями, иногда и сам представлялся христианским проповедником. Не имея своих детей все время крутился возле чужих.

Как рассказал OBOZREVATEL тетя одной из пострадавших, ему безмерно доверяли и называли "святым человеком".

"Понимаете, самое страшное, что родители сами отдавали ему детей! Они были уверены в его порядочности, моральных качествах. Относились, как к учителю и священнику. Никто и подумать не мог, что такое произойдет! Дети молились с ним, а он их насиловал", – рассказала потрясенная женщина.

По информации источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, каждой маленькой жертве педофил "уделял" много времени: насиловал и развращал на протяжении двух-трех лет.

Забыть, как страшный сон

Неофициально правоохранители рассказали OBOZREVATEL, что жертв, по их мнению, намного больше. Расследование таких преступлений всегда осложняется возрастом пострадавших. К тому же очень часто родители пытаются оградить детей от нового стресса, да и сами отказываются давать показания.

В данном случае удалось остановить педофила, так как подросшая жертва сама обратилась в полицию – иначе он мог продолжать ломать судьбы детей.

По словам полицейских, дома у Московченко обнаружены неопровержимые доказательство его вины.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч.1 ст.155 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК Украины. Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Однако, по данным источников, Московченко заблаговременно "спрятался" в психиатрической клинике. По-видимому, паникуя от перспективы оказаться в настоящей тюрьме.