Луцкого террориста Кривоша проверили на вменяемость – СМИ

Террориста Максима Кривоша по прозвищу "Плохой", который в июле 2020-го захватил автобус с пассажирами в Луцке на Волыни, психиатрическая экспертиза признала вменяемым.

Сейчас он якобы находится под стражей в СИЗО. Об этом сообщает "Первый канал социальных новостей" со ссылкой на собственные источники.

Как известно, что предыдущая амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша. А в ноябре суд по ходатайству Службы безопасности и прокуратуры отправил его в психбольницу на Львовщине для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.

"Сейчас экспертизу завершено. Максима Кривоша признали вменяемым. По неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО", – говорится в сообщении.

Добавим, что в конце прошлого года, 29 декабря, суд продлил "Плохому" меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2021.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, захват Максимом Кривошем заложников в Луцке вошел в список 10 самых громких преступлений в Украине 2020 года.