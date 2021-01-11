Луцкого террориста Кривоша проверили на вменяемость – СМИ
Террориста Максима Кривоша по прозвищу "Плохой", который в июле 2020-го захватил автобус с пассажирами в Луцке на Волыни, психиатрическая экспертиза признала вменяемым.
Сейчас он якобы находится под стражей в СИЗО. Об этом сообщает "Первый канал социальных новостей" со ссылкой на собственные источники.
Как известно, что предыдущая амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша. А в ноябре суд по ходатайству Службы безопасности и прокуратуры отправил его в психбольницу на Львовщине для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.
"Сейчас экспертизу завершено. Максима Кривоша признали вменяемым. По неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО", – говорится в сообщении.
Добавим, что в конце прошлого года, 29 декабря, суд продлил "Плохому" меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2021.
Напомним:
21 июля в центре Луцка Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.
К вечеру того же дня он выпустил заложников, а спецназ задержал "Плохого".
23 июля суд избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток (до 18 сентября) без права внести залог.
В рамках расследования дела о захвате заложников в автобусе в Луцке было назначено 30 экспертиз.
Как сообщал OBOZREVATEL, захват Максимом Кривошем заложников в Луцке вошел в список 10 самых громких преступлений в Украине 2020 года.