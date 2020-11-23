Луцкого террориста Кривоша отправили в психбольницу
Предыдущая амбулаторная экспертиза обнаружила у него определенные расстройства психики
Защита подозреваемого не согласилась с такими действиями и подала апелляцию
Однако Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу
Луцкого террориста Максима Кривоша (Плохого), который в июле этого года захватил автобус с пассажирами в центре города, поместили в психиатрическую больницу.
Соответствующее решение принял Луцкий горрайонный суд Волынской области. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что еще в начале ноября судьи рассмотрели ходатайство Службы безопасности и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.
Предыдущая амбулаторная экспертиза обнаружила у Кривоша определенные расстройства психики. Однако для квалификации этих расстройств специалистам понадобились дополнительные обследования, а также динамическое наблюдение за пациентом.
Взяв это во внимание, суд отправил "террориста" во Львовскую областную психиатрическую больницу – "в условия, исключающие его опасность для окружающих".
Известно, что в течение следующих двух месяцев Плохому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.
Примечательно, что защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию. Однако 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля в центре Луцка Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.
К вечеру того же дня он выпустил заложников из автобуса, а спецназ задержал Кривоша.
23 июля суд избирал меру пресечения "террористу" в виде содержания под стражей на 60 суток (до 18 сентября) без права внести залог.
В рамках расследования дела о захвате заложников в автобусе в Луцке было назначено 30 экспертиз.
В июле Кривош объявил в СИЗО голодовку якобы из-за плохих условий содержания.