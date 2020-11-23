Луцкого террориста Кривоша отправили в психбольницу

Луцкого террориста Максима Кривоша (Плохого), который в июле этого года захватил автобус с пассажирами в центре города, поместили в психиатрическую больницу.

Соответствующее решение принял Луцкий горрайонный суд Волынской области. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что еще в начале ноября судьи рассмотрели ходатайство Службы безопасности и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.

Предыдущая амбулаторная экспертиза обнаружила у Кривоша определенные расстройства психики. Однако для квалификации этих расстройств специалистам понадобились дополнительные обследования, а также динамическое наблюдение за пациентом.

Взяв это во внимание, суд отправил "террориста" во Львовскую областную психиатрическую больницу – "в условия, исключающие его опасность для окружающих".

Известно, что в течение следующих двух месяцев Плохому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Примечательно, что защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию. Однако 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.

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