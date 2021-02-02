Луцкий террорист Кривош требовал вызвать Зеленского свидетелем: появилось решение суда

Террорист Максим Кривош по прозвищу "Плохой" заявил, что не признает своей вины в захвате летом 2020 года автобуса с 13 пассажирами в центре Луцка на Волыни. Более того, призвал допросить президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал на заседании Луцкого городского районного суда по этому делу, которое состоялось 2 февраля, сообщает "Суспільне Волинь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Кривош подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос главы государства в качестве свидетеля. Кроме него, и генерала Нацполиции Евгения Коваля, который который 21 июля 2020-го вел переговоры с террористом. Правда, удовлетворит ли прокуратура ходатайство "Плохого", пока неизвестно.

"Не признаю абсолютно. То есть, вину перед судом, системой, властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина – перед заложниками. Но это мое личное дело", – высказался Кривош.

Отметим, что 2 февраля истек срок досудебного расследования по делу луцкого террориста. Следователь СБУ Иван Ляшук просил суд продлить его срок содержания под стражей. Однако сначала длилась стадия ознакомления с материалами уголовного производства, поскольку не все пострадавшие успели прочитать документы.

Журналисты подчеркивают, что во время заседания Кривош написал вопрос на бумаге: "Что ты можешь один?". К кому именно адресовано обращение он не сказал

Судебное заседание длилось почти полтора часа. По подозрению в совершении теракта, захвате заложников, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь правоохранителей, суд продлил Кривошу содержания под стражей на 60 суток.

Напомним:

21 июля в центре Луцка Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.

К вечеру того же дня он выпустил заложников, а спецназ задержал "Плохого".

23 июля суд избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток (до 18 сентября) без права внести залог.

В рамках расследования дела о захвате заложников в автобусе в Луцке было назначено 30 экспертиз.

Захват Кривошем заложников в Луцке вошел в список 10 самых громких преступлений в Украине 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психиатрическая экспертиза признала вменяемым луцкого террориста Максима "Плохого" Кривоша.