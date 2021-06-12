Луценко – о задолженности Минобороны перед военными: этого достаточно, чтобы снять министра с волчьим билетом

Министерство обороны Украины задолжало по выплатам военным почти на миллиард гривен. В ведомстве характеризуют сложившуюся ситуацию как критическую.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он сослался на специализированный медиа-ресурс "Военный курьер", который обнародовал документ Генерального штаба ВСУ, датированный 25 мая.

В докладе должностное лицо отмечает, что "в Вооруженных силах Украины имеет место критическая ситуация по выплате дополнительных видов денежного обеспечения,.. что вызывает напряжение в воинских коллективах и семьях военнослужащих".

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Согласно документу, задолженность составляла на 1 января 350,8 млн грн, а на 15 мая – уже 950 млн грн, то есть выросла почти в три раза.

"Генштаб и командование ВСУ в соответствии с этим документом пытается решать проблему, но распорядителем средств является Минобороны", – отмечается в сообщении.

Также в докладе указано, что Минобороны "принимает меры по сбалансированному приближению бюджетных ассигнований" и выделяет на погашение задолженности 322 млн грн из нужных 950 млн.

"Мне кажется, что одного этого факта достаточно, чтобы снять министра с волчьим билетом (Андрея Тарана, – Ред.). Конечно, если боеспособность ВСУ реально беспокоит Верховного Главнокомандующего", – подчеркнул Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с выражением недоверия Тарану.

Позднее пресс-служба Минобороны рассмешила пользователей сети, опубликовав заявление о том, что слухи об отставке главы ведомства – "фальцет".