Бессмертный о заявлениях Лукашенко: Украине нужно отозвать посла из Беларуси

Организация авиаперелетов из Беларуси в оккупированный РФ Крым, о которых заявлял непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, будет считаться прямым нарушением суверенитета Украины. В ответ официальному Киеву следует совершать зеркальные шаги, в частности, отозвать своего посла.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал дипломат Роман Бессмертный. "Летать в Крым – это прямое нарушение суверенитета, потому что Крым аннексирован врагом. Это значит идти на сотрудничество с врагом, хотя Беларусь по сути является сателлитом России", – отметил он.

"Если не разрывать дипломатических отношений, то шаги должны быть зеркальными. То есть вес сделанных политических, дипломатических, международных шагов должен быть равным", – заявил Бессмертный.

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По мнению дипломата, учитывая тесные связи режима Лукашенко в Беларуси и режима Путина в России, Украине следовало бы в отдельных моментах действовать на опережение. В то же время в ситуации, когда Лукашенко заявляет об авиасообщении между Беларусью и оккупированным Крымом, следует совершать сугубо дипломатические шаги, убежден Бессмертный.

"С моей точки зрения, наступил момент, когда нужно понижать дипломатическое представительство, отозвать посла, отозвать оттуда дипломатический персонал. Я бы остановился на том, чтобы оставить только консульские структуры. И серьезно говорить о вероятности разрыва дипломатических отношений", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что попросил Путина подумать о прямом авиасообщении между Беларусью и Крымом. По его словам, это должно быть ответом на закрытие Украиной своего неба для белорусских самолетов.