Луговая встретилась в суде с обидчиком из поезда "Мариуполь-Киев": предлагал деньги и путевку в Египет

В Киеве состоялось закрытое заседание суда по делу об избиении и попытки изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой. Подозреваемого оставили под стражей еще на два месяца.

За телесные повреждения, сексуальное насилие и совершение кражи 45-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, передает "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На заседании пострадавшая впервые после избиения увидела своего обидчика – трижды судимого Виталия Рудзько. Адвокат девушки Евгений Пронин рассказал, что тот просил прощения у Анастасии.

"Но это было так пафосно. Это как заученный текст, как мы где-то могли слышать в фильмах", – отметила Луговая.

"Сказал, что готов сотрудничать, возместить финансовые потери и даже приобрести путевку в Египет", – рассказал адвокат.

Луговая считает, что пятилетнего срока нападающему мало. Она сообщила, что готова настаивать на более серьезном наказании для злоумышленника.

"И если этим моя ситуация может спасти жизни людей – это уже хорошо", – отметила она.

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