Луговая встретилась в суде с обидчиком из поезда "Мариуполь-Киев": предлагал деньги и путевку в Египет
В Киеве состоялось закрытое заседание суда по делу об избиении и попытки изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой. Подозреваемого оставили под стражей еще на два месяца.
За телесные повреждения, сексуальное насилие и совершение кражи 45-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, передает "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На заседании пострадавшая впервые после избиения увидела своего обидчика – трижды судимого Виталия Рудзько. Адвокат девушки Евгений Пронин рассказал, что тот просил прощения у Анастасии.
"Но это было так пафосно. Это как заученный текст, как мы где-то могли слышать в фильмах", – отметила Луговая.
"Сказал, что готов сотрудничать, возместить финансовые потери и даже приобрести путевку в Египет", – рассказал адвокат.
Луговая считает, что пятилетнего срока нападающему мало. Она сообщила, что готова настаивать на более серьезном наказании для злоумышленника.
"И если этим моя ситуация может спасти жизни людей – это уже хорошо", – отметила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
Укрзалізниця подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.