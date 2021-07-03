15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела девочки: детали трагедии на Полтавщине

Тело 16-летней Марии Бондаренко, скончавшейся после изнасилования в с. Бреусовка Полтавской области, выбросили на обочину ее подруга и трое парней. После этого один из них отправился домой, чтобы успеть на онлайн-урок в школе, двое спокойно начали высаживать арахис, а насильник – отмывать следы преступления в машине.

О новых подробностях резонансного дела, что именно произошло в тот трагический день и где сейчас находятся подозреваемые – читайте в материале OBOZREVATEL.

Мария Бондаренко росла без отца, он бросил ее 17-летнюю мать сразу после рождения девочки. Женщина спустя время "обзавелась" еще двумя детьми, но стабильную семью так ни с кем не создала. Правда, пару лет тому стала жить с мужчиной. Как рассказали нашим журналистам соседи, якобы именно этот человек стал причиной того, что Мария переехала к бабушке. Девочка рассказывала, что отчим к ней приставал...

Прошлым летом, после окончания 9-го класса, Мария Бондаренко поступила в Кобелякский аграрный лицей. Там же познакомилась с Наташей, с которой жили в одном общежитии. Машу радовало и то, что новая подруга была из того же села, что и бабушка.

В лицее о Марии отзываются тепло, плачут и не могут поверить в то, что с ней произошло. Говорят, что девочка была очень спокойной и скромной, чувствовалось, что ей не хватает родительского тепла. "Она говорила, что бабуля ее самый родной человек", – рассказала одна из учениц.

В понедельник 29 апреля Маше позвонила подруга по лицею и позвала в гости. Обе девочки из-за карантина находились не общежитии, а в Бреусовке.

У Наташи не так давно умерла мать, она пользовалась полной свободой и по сути жила с 20-летним парнем. В этот вечер к Наталье со Станиславом пришли его младший брат, 15-летний Артем, и такого же возраста его друг Владислав. Компания решила пожарить шашлыки и хорошо отдохнуть.

"Наташа стала вызванивать подруг, однако те отказались прийти.

А Маша согласилась, несмотря на позднее время. Бабушка, правда, была против, но внучка ее уговорила.

Причем для этого привлекла и дядю", – рассказали собеседники OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

В показаниях уже после смерти Марии Бондаренко фигуранты утверждали, что до того, как Маша стала с ними пить, она уже где-то "сильно употребляла". Однако это мало похоже на правду: ведь девочка пришла к подруге из дома бабушки.

В любом случае, дома у Наташи пили все. И немало. Было пиво и горилка. А потом Мария с Владиславом съездили на велосипеде в магазин, так как алкоголь закончился. Спустя время девочка снова отправилась туда, но уже с Артемом. Во время дачи показаний, как рассказали наши источники, он заявил, что по дороге она упала и сильно ударилась. Возможно этим объясняются многочисленные ссадины и ушибы, которые впоследствии обнаружили на теле мертвой Маши.

"Подросток заявил, что взял ее на руки и отнес сначала к магазину, но подумал, что ее увидят выпившей и решил отнести за здание поблизости. Затем отправился за братом и друзьями, чтобы они помогли.

В итоге вместе с Владиславом они дотащили Машу до дома ее подруги, но почему-то решили ее положить на заднее сиденье автомобиля Станислава.

15-летние парни посидели минут 10 в автомобиле, а затем Владислав отправил друга в дом. Сказал, что, мол, сам побудет с девушкой, которая якобы крепко спала", – рассказал собеседник издания.

Дальше в цепочке событий есть темные пятна, свет на которые должно пролить расследование. Известно только то, что на следующее утро Артем, проснувшись, увидел в комнате Влада и сразу предложил ему проверить, как там Маша. Тот сказал, что сам не пойдет, надо вместе. Когда парни открыли машину, то увидели, что у девушки синие губы. Ее пытались "разбудить", но бесполезно – она была мертва.

Компания запаниковала. Артем со своим старшим братом якобы хотели вызвать полицию, но Владислав заявил, что этого делать нельзя, так как у него был "секс с Машей".

"А потом, по словам двух фигурантов, Влад заявил, что надо вывезти тело и избавиться от него, а если братья откажутся, то он заявит правоохранителям, что они – соучастники и тоже "занимались с ней сексом", – рассказал источник.

В итоге в машину к мертвой девушке сели ее насильник Владислав, а также Станислав, Артем и ее подруга Наталья. Они выехали за село и выбросили тело из машины на обочину...

Потом, как ни в чем ни бывало, все занялись своими делами. Артем поехал к бабушке в соседнее село (спешил на дистанционный урок), его старший брат Станислав с Наташей принялись высаживать арахис на ее огороде. А вот Влад, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, стал отмывать машину старшего друга от следов преступления...

Тело Маши случайно обнаружил местный тракторист.

Как рассказал OBOZREVATEL адвокат Виктор Маслюк, представитель потерпевших, сейчас двое подозреваемых находятся под стражей. Это непосредственно 15-летний насильник и его 20-летний друг, которому вменяют подстрекательство к изнасилованию несовершеннолетней девушки, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшем смерть потерпевшего, и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

"Сначала одному из них (Станиславу – Ред.) суд избрал меру пресечения домашний арест, но после апелляции отправил под стражу", – добавил адвокат.

Суд должен избрать меру пресечения и 17-летней Наталье, которой накануне объявили о подозрении. По мнению следствия, она также не оказала помощь несовершеннолетней подруге, когда та находилась в опасном для жизни состоянии. А в результате Мария умерла.

Четвертый участник трагических событий, судя по всему, легко отделается. Как рассказал руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний, ему нельзя предъявить обвинение так как он несовершеннолетний. Дело в том, что за неоказание помощи уголовная ответственность наступает с 16 лет, а парню (Артему – Ред.) – еще пятнадцать.

"Но по нему будет решаться вопрос о применении мер воспитательного характера. Это тоже привлечение к уголовной ответственности, но с учетом возраста лица", – отметил прокурор.

Маша (будучи девственницей) была жестоко изнасилована, в том числе в извращенной форме. Что касается причины смерти, то по результатам судмедэкспертизы Мария скончалась в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. Был шанс ее спасти – если бы не преступное равнодушие ее друзей.

Расследование продолжается.