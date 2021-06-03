В королевском парке в центре Лондона банда с мачете напала на парня среди бела дня. Видео 18+

В Лондоне (Великобритания) в Гайд-парке на глазах у множества свидетелей банда, вооруженная острым оружием длиной около 30 см (предварительно, мачете), после погони напала на молодого человека. Парню нанесли ножевые ранения, он попал в больницу.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел вечером 1 июня. Во время нападения люди снимали происходящее на видео и кричали. Преступникам удалось скрыться с места происшествия, их разыскивает полиция (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, что банда преследовала парня в парке. В какой-то момент жертва – молодой человек в черном спортивном костюме – поскользнулся и упал на землю. Его ударили кулаком, потом ногой по голове, а также нанесли несколько ножевых ранений.

На одном из роликов, которое было широко распространено в сети, женщина-свидетель в истерике кричала: "Он получил ножевое ранение! Вот нож, вот нож!"

В конце видео было видно, что пострадавший неподвижно лежал на спине. Его срочно доставили в центральную больницу Лондона. Спустя несколько часов полиция заявила, что парень выживет.

Добавим: Гайд-парк – это королевский парк площадью 1,4 км² в центре Лондона.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 26 мая на железнодорожной станции Сан-Хосе в Северной Калифорнии (США) сотрудник службы общественного транспорта Сэмюэл Кэссиди устроил стрельбу по коллегам. Погибли 9 человек, а стрелок покончил с собой.