Казанский – о протесте жителей "ЛНР": ситуация в ОРДЛО приближается к социальной катастрофе

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Протест жителей 'ЛНР'

Работники Алчевского металлургического комбината на оккупированной территории Луганской области устроили акцию протеста. Так называемые власти "ЛНР" полгода не платили им зарплату.

Об этом на странице в Facebook сообщил представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский. Он написал, что "ситуация в ОРДЛО приближается к социальной катастрофе".

На своем YouTube-канале журналист опубликовал видеообращение протестующих. Люди попросили о помощи и заявили, что в Алчевске "происходит настоящий геноцид" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Работники комбината уже обращались и в Россию, и к незаконному "главе" "республики" Леониду Пасечнику, но их не слышат.

Видео дня

"Мы писали многим письма. На эти письма нет ответа, ни от одного представителя", – рассказал один из местных жителей.

Другой сказал, что "никаких продвижений нету" и он уже не знает, куда обращаться дальше.

Участник протестной акции
Мужчина заявил, что уже не знает, к кому обращаться

"За такие открытые протесты в ОРДЛО боевики бросают людей на подвалы. То, что рабочие решились выступить открыто, означает, что их совсем уже довели до ручки и терять им уже нечего", – отметил Казанский.

Митинг работников и бывших сотрудников комбината

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Луганске после оккупации российскими наемниками общественный транспорт потерпел сокрушительные изменения. Трамваи там перестали ходить, поэтому годами гниют под открытым небом, превращаясь в хлам.

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