В "ЛНР" пригрозили расстрелять Протасевича в случае экстрадиции из Минска

В поддерживаемой РФ самопровозглашенной "ЛНР" допустили, что белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича могут приговорить к расстрелу на территории "республики" в случае передачи на Донбасс из Минска. Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA вызвало международный скандал и повлекло за собой санкции против Беларуси.

"Официальные" лица террористов открыто заявилений о расстреле журналиста не делали, однако о такой информации, полученной от "высокопоставленного источника" в так называемой народной милиции "ЛНР", написал Telegram-канал "ГлавМедиа". Соответствующий пост был опубликован в субботу, 5 июня.

"В случае экстрадиции в "ЛНР", Роману Протасевичу за "преступления против человечности" грозит расстрел на Донбассе", – сказано в сообщении.

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Отметим, что смертная казнь используется российскими оккупационными силами в "ЛНР" как высшая мера наказания.

Кроме того, на Telegram-канале "Военный обозреватель" появилось сообщение о том, что представители "прокуратуры" незаконной "республики" якобы отправились в Минск для проведения допроса парня.

Днем ранее офицер "народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Иван Филипоненко озвучил версию, что через Протасевича якобы проходил транзит граждан, желающих повоевать на Донбассе против террористических "Л/ДНР". Оккупанта цитирует "РИА Новости".

"Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и "повоевать" на Донбассе на стороне ВСУ.

Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 тысяч долларов, в стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов", – утверждает Филипоненко.

Известно, что российские террористы "ЛНР" завели дело против белорусского оппозиционного журналиста, обвинив его в участии в боевых действиях в составе полка Национальной гвардии Украины "Азов".

Напомним:

23 мая в Минске сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Так в столице Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактор "Беларусь головного мозга" Протасевич.

1 июня "Луганская народная республика" потребовали от белорусских правоохранителей выдать Протасевича для "следственных действий", ведь он якобы причастен к "преступлениям против мирного населения". В ответ на это Александр Лукашенко пригласил террористов в Беларусь "задать вопросы".

Как писал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Украина "сделает больно" незаконно избранному президенту РБ Лукашенко, если тот пустит в Минск для проведения следственных действий с журналистом Протасевичем представителей "ЛНР".