'ЛНР' потребовала у Беларуси выдать Протасевича, обвинив его в 'обстрелах мирного населения'

В так называемой генеральной прокуратуре самопровозглашенной террористической группировки "Луганская народная республика" потребовали от белорусских правоохранителей выдать задержанного журналиста Романа Протасевича для проведения "следственных действий". В "ЛНР" заявили, что он якобы причастен к "преступлениям против мирного населения".

Об этом во вторник, 1 июня, сообщила представитель "ведомства" Инна Семенова. По ее словам, во время так называемого расследования было установлено, что блогер "причастен к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры".

"Генеральная прокуратура "ЛНР" обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР", – сказала представительница террористов.

Уголовное производство против Протасевича было открыто 27 мая. В псевдореспублике его обвинили в участии в боевых действиях на Донбассе в составе полка Национальной гвардии Украины "Азов". В "ЛНР" полк считают "террористическим".

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