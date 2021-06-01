"ЛНР" потребовала у Беларуси выдать Протасевича, обвинив его в "обстрелах мирного населения"
В так называемой генеральной прокуратуре самопровозглашенной террористической группировки "Луганская народная республика" потребовали от белорусских правоохранителей выдать задержанного журналиста Романа Протасевича для проведения "следственных действий". В "ЛНР" заявили, что он якобы причастен к "преступлениям против мирного населения".
Об этом во вторник, 1 июня, сообщила представитель "ведомства" Инна Семенова. По ее словам, во время так называемого расследования было установлено, что блогер "причастен к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры".
"Генеральная прокуратура "ЛНР" обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР", – сказала представительница террористов.
Уголовное производство против Протасевича было открыто 27 мая. В псевдореспублике его обвинили в участии в боевых действиях на Донбассе в составе полка Национальной гвардии Украины "Азов". В "ЛНР" полк считают "террористическим".
Как сообщал OBOZREVATEL:
экс-командир "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич был с его подразделением на Донбассе, но заверил, что парень работал исключительно как журналист.
В сети распространили обложку газеты "Азова" – "Черное солнце" за июль 2015 года, на которой якобы изображен Протасевич. Расследователь Bellingcat отметил, что снимок был обработан в фоторедакторе.
Сам Протасевич рассказывал о своей поездке на Донбасс журналисту Юрию Дудю. Он заверил, что занимался там журналистской работой.
Однако нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Протасевича "террористом и подонком", который "убивал людей в братской Украине".