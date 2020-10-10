Литвин – о Крыме и Донбассе: власти они не нужны, им там ловить нечего

Действующей власти "не нужны" оккупированные Крым и Донбасс, считает бывший спикер Верховной Рады, экс-нардеп Владимир Литвин.

В интервью изданию "Страна" политик заявил, что "им там ловить нечего".

"У них там нет поддержки. Поэтому им проще вводить военно-гражданские администрации, а не организовывать выборы на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

Давайте рассуждать логически: в 2019 году президентские и парламентские выборы здесь состоялись, хотя тогда и постреливали. Сейчас же всеобщее перемирие – но выборы проводить нельзя! Почему? Ответ очевиден – не соберут там голосов на свою пользу", – уверяет Литвин.

По его мнению, провести выборы на Донбассе придется только в случае, если этого "потребуют кураторы Украины".

"Попутно замечу, что принятый ими новый Избирательный кодекс преступный по отношению к народу. Это форменное издевательство над ним", – заявил экс-глава Рады.

Он назвал открытые партийные списки "просто красивой внешней оболочкой" и "наживкой и отмазкой для Запада".

"На деле и фактически – это кондовая закрытая партийная система с отягощенным бюллетенем. Если бюллетень длиной в скатерть с сотнями фамилий, то человек в лучшем случае поставит галочку напротив партии и вряд ли будет пытаться отыскать конкретного кандидата, чтобы выписать напротив него цифру в виде индекса, как раньше фиксировали на конвертах", – считает он.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Литвин назвал главу украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука "патентованной политической проституткой".