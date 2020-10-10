Лидер профсоюза горняков требует от правительства уволить главу НКРЕКП Тарасюка из-за коррупции

Председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец обратился в Окружной админсуд Киева с требованием к Кабинету Министров уволить главу тарифного регулятора Валерия Тарасюка из-за коррупции вокруг его семейного энергетического бизнеса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в ответ на обвинения НКРЕКП в адрес народных депутатов.

"Напрасно подрывники энергетической безопасности, работающих на российскую экономику, надеются, что мы будем закрывать глаза на их деятельность. С точностью до наоборот – сегодня обратился в Окружной административный суд г.Киева с позывным заявлением в Кабинет министров о признании бездействия правительства противоправным и обязательства по принятию распоряжения об увольнении главы НКРЕКП Валерия Тарасюка", – сообщил Волынец.

Он добавил, что руководство НКРЕКП заявило о якобы давлении сразу после того как Нацагентство по предотвращению коррупции начало расследование в отношении председателя комиссии Валерия Тарасюка через бизнес его семьи в электроэнергетике.

"Стоило выявить и обнародовать информацию о конфликте интересов касательно главы регулятора НКРЕКП, именно – выявить энергетический семейный бизнес Валерия Тарасюка, как Нацкомиссия набросилась с обвинениями на меня и моих коллег по фракции Валентина Наливайченко и Алексея Кучеренко", – отметил Волынец.

Депутат добавил, что факты о семейном бизнесе Тарасюка обнаружила временная следственная комиссия, которая расследует причины кризиса на энергорынке.

Напомним, в начале октября НАПК открыло дело против председателя НКРЕКП Валерия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов. В частности речь идет об энергетическом бизнесе его родного брата Артема Тарасюка компанию "Эф энд Эм Украина", во время работы Тарасюка в НКРЕКП работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты – члены ВСК установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.