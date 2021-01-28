Летавшие в Крым самотелы-нарушители будет искать Интерпол
Прокуратура оккупированного украинского Крыма и города Севастополя обратилась в Интерпол для объявления в розыск самолетов, которые нарушили правила пересечения государственной границы Украины.
Речь идет о 109 воздушных суднах, которые летали на территорию захваченного Россией полуострова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, по ходатайствам прокуратуры наложено арест еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над украинским Крымом.
В общем установлено около 500 и наложено арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым.
В прокуратуре напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом. Это связано с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов и организацией воздушного движения. Работа всех крымских аэропортов была официально прекращена.
Как писал OBOZREVATEL:
Украинский журналист Роман Цимбалюк сопоставил два показательных фрагмента выступлений президента России Владимира Путина за 2014 и 2021 год. Из них следует, что глава страны-агрессора признал российскую армию террористами.
Ранее в интервью пропагандистам Путин заявлял, что Крым якобы всегда был "российским", а в 2014 году произошла не оккупация полуострова его страной, а "демократический выбор" населения.