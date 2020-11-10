Лерос раскрыл связи нардепов Юрченко и Холодова

По словам народного депутата Гео Лероса, нардеп Александр Юрченко является "человеком нардепа Андрея Холодова" и "протягивает его правки" в Верховной Раде.

Кроме того, Юрченко якобы "сбивает" главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, что выгодно Холодову. Об этом Лерос заявил на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Холодов с помощью Юрченко сбивает председателя Фонда госимущества Сенниченко, который дважды сдавал НАБУ взяточников. И как пример, провел успешный аукцион гостиницы "Днепр" за миллиард гривен! Кстати, есть куча публичных заявлений главы Фонда госимущества, где он документально доказывает сговор Холодова и Юрченко", – сказал Лерос.

Нардеп считает, что Фонд госимущества мог бы стать "кормушкой" Холодова, если бы не Сенниченко.

"Конечно, барыге Холодову мозолит глаза, что Фонд госимущества еще не стал его кормушкой. За сколько этот объект загнали бы Холодов и Юрченко, которого ловили за кражей пива в магазине, как вы думаете?" – добавил Лерос.

Он напомнил о том, что именно Юрченко внес табачную правку в законопроект №1049, что вызвало международный скандал, а также убытки бюджета на 3 млрд грн. Лерос отметил, что "табачный король" Холодов владеет крупнейшей сетью Киосков в Киеве по продаже сигарет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, нардеп Гео Лерос заявил, что анонимный звонок о заминировании Александровской клинической больницы в Киеве 8 апреля совершил якобы помощник народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко Руслан Гончаров.