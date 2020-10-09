Лерос назвал "смотрящего" в СБУ, взявшего под контроль коррупционные потоки
По информации Гео Лероса, Андрей Наумов направляет усилия на построение собственной коррупционной вертикали в СБУ
За 4 месяца подопечные Наумова якобы вернули на таможню поборы, списки и черные схемы контрабандного ввоза товаров
Также Лерос утверждает, что в СБУ налажено ежемесячное получение вознаграждения за невмешательство в деятельность госпредприятий
Всю грязную и коррупционную работу в Службе безопасности Украины делает начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.
Как заявил в Facebook внефракционный народный депутат Гео Лерос, Наумов направляет усилия на построение собственной коррупционной вертикали среди подчиненных сотрудников и организацию работы по вымогательству взяток от коммерческих структур за невмешательство в их хозяйственную деятельность с целью личного обогащения.
"Известно, что в Киеве Наумов через начальника киевского СБУ Олега Головаша получает от Дениса Комарницкого (главного коррупционера столицы) процент от всех бюджетных платежей, поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ прямо во двор Службы безопасности", – отметил Лерос.
По его словам, в июле 2019 года по инициативе Наумова состоялось незаконное назначение уроженца Кривого Рога Артема Капелюхи сразу на должность начальника 1 отдела 4 управления (по противодействию контрабанде) ГУ БКОП СБУ.
"В дальнейшем Капелюха при поддержке Наумова сменил всех руководителей региональных подразделений по борьбе с контрабандой. При этом, необходимыми критериями для назначения новых руководителей были не личные и профессиональные качества, а преданность руководству", – утверждает нардеп.
Он подчеркнул, что во многих региональных управлениях СБУ на должности начальников подразделений по борьбе с контрабандой были назначены однокурсники Капелюхи.
"Новоназначенные руководители, по указанию и поддержке Капелюхи и Наумова, за 4 месяца вернули в деятельность таможни поборы, списки и черные схемы контрабандного ввоза товаров, в том числе подакцизных на таможенную территорию Украины, контрабанду наркотических средств и нелегальное изготовление водочной и табачной продукции", – рассказал Лерос.
Также Наумов выстроил устойчивую коррупционную кадровую вертикаль из приближенных к нему лиц, среди которых:
ГУ КЗЭ СБУ (начальник Трыпилко Андрей Викторович, первый заместитель Бурзак Владимир Иванович, заместитель Ращик Ростислав Адамович);
ГУ К СБУ (начальник 4 Управление ГУ К (контрабанда) Капелюха Артемий Викторович);
ДКИБ СБУ (начальник Корнийчук Алексей Александрович, заместитель Шило Артем Викторович);
ОКР СБУ (начальник Руснак Александр Васильевич);
ГСУ СБУ (и.о. начальника Швец Андрей Зиновьевич).
"С момента начала работы коррупционной кадровой вертикали, лично Наумовым налажены контакты с известными в контрабандной среде Орестом Фирманюком, Виктором Шерманом, семьей Бабичей (Бабич Евгений и Бабич Максим – отец и сын)", – подчеркнул Лерос.
По его данным, по указанию Наумова заместителем начальника ГУ КЗЭ СБУ Ращиком налажено ежемесячное получение вознаграждения за невмешательство в противоправную деятельность руководства государственных предприятий:
от руководства ГП "Укрспирт" ежемесячно поступает более 100 тыс. долларов;
от ГП "Энергоатом" ежемесячное вознаграждение около 100 тыс. долларов, передается директором по физической защите и специальной безопасности ГП "Энергоатом" Олегом Макаренко;
АО "Укртрансгаз" ежемесячно передает около 70 тыс. долларов.
"За невмешательство СБУ в тендерные закупки "Укравтодора" Ращик ежемесячно получает 1% от суммы выигранных тендеров от компаний "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой", группы компаний "Онур" и других, что составляет около 3 млн долларов в месяц. Полученные средства Ращик и Трыпилко передают непосредственно Наумову", – сказал депутат.
Сам Наумов с момента своего назначения в Службу безопасности Украины уже стал фигурантом двух уголовных производств ГБР – № 42019000000001749 и № 6201910000001044.
"Заслуживает внимания также тот факт, что по указанию Наумова сотрудниками ГУ ВБ СБ Украины осуществлялось изучение оказания спонсорской помощи иностранными партнерами за период с 2014 года по настоящее время, при этом документальные материалы по указанному вопросу вывозились в неустановленном направлении за пределы СБУ. Таким образом, существует большая вероятность подтверждения информации о возможной причастности Наумова к агентурному аппарату спецслужб РФ", – подчеркнул Лерос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Гео Лерос заявил, что имеет аудиозаписи, на которых бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и "слуга народа" Николай Тищенко якобы планируют на него покушение.
1 октября Лерос действительно опубликовал записи разговоров якобы Тищенко и Комарницкого, в которых фигурирует имя председателя Офиса президента Андрея Ермака.
Впоследствии Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко, Комарницкого и одного из его партнеров. В нем фигуранты обсуждают, как отбелить репутацию Тищенко, а также угрозы Леросу.