Лечивший Навального врач пропал без вести в лесу

В России пропал без вести министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. До назначения на пост главы местного минздрава он был главврачом больницы, куда после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщили в пресс-службе российского МВД, 7 мая Мураховский выехал с охотбазы села Поспелово на квадроцикле в лес. На данный момент его местонахождение неизвестно, связи с пропавшим нет.

Его квадроцикл был обнаружен в 6,5 км от охотбазы. Правоохранители утверждают, что Мураховского ищет личный состав пункта полиции "Большеуковский", сотрудники Росгвардии, охотинспекторы, а также местные жители. В поисках задействованы техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотники.

Как известно, ранее в течение двух месяцев один за другим в Омске умерли два врача, оказывавшие помощь Навальному после его отравления.

В марте 2021 года от последствий инсульта скончался 63-летний Рустам Агишев, возглавлявший отделение травматологии и ортопедии больницы скорой помощи №1. А в феврале – 55-летний замглавврача этой больницы Сергей Максимишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестные похитили и пытали координатора штаба Алексея Навального. Женщина провела полдня в отделении полиции, где давала показания.