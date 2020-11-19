"Л/ДНР" знову напали на ЗСУ на Донбасі – штаб ООС
ВФ РФ и ее наемники стреляли у Марьинки
Враг, в частности, применил стрелковое оружие
Украинские воины огонь в ответ не открывали
За прошедшие сутки, 18 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе, совершив провокационные выстрелы в сторону позиций ВСУ.
Потерь и ранений среди украинских защитников нет и ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается ими контролируемой. Об этом информирует штаб ООС в Facebook.
В частности, отмечается, что в районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь в ответ они не открывали.
В штабе ООС добавляют, что с начала этих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, вступивших в силу 27 июля 2020 года, в зоне проведения Операции не зафиксировано. На всей линии разграничения наблюдается тишина.
"Подразделения Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению в ООС, проводимой на территории Донецкой и Луганской областей", – подчеркивают военные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на прошлой неделе, с 9 по 15 ноября, на оккупированных территориях Донбасса состоялись масштабные учения. По данным Главного управления разведки Минобороны, командование вооруженных сил России привлекло к ним силы территориальной обороны.
За сутки 17 ноября российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может пройти до конца этого года. По его словам, украинская сторона предложила боевикам обменяться удерживаемыми лицами до Рождества, 25 декабря.