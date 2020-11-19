"Л/ДНР" знову напали на ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

За прошедшие сутки, 18 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе, совершив провокационные выстрелы в сторону позиций ВСУ.

Потерь и ранений среди украинских защитников нет и ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается ими контролируемой. Об этом информирует штаб ООС в Facebook.

В частности, отмечается, что в районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь в ответ они не открывали.

В штабе ООС добавляют, что с начала этих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, вступивших в силу 27 июля 2020 года, в зоне проведения Операции не зафиксировано. На всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Подразделения Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению в ООС, проводимой на территории Донецкой и Луганской областей", – подчеркивают военные.

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