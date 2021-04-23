"Л/ДНР" увеличили на Донбассе количество артобстрелов и обвинили ВСУ – СЦКК

Российские террористы усилили провокации на востоке и все чаще стали бить из артиллерии и другого оружия запрещенного калибра. При этом в своих преступлениях они пытаются обвинить Вооруженные силы Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении украинской стороны Общего центра по контролю и координации (СЦКК), которое обнародовала пресс-служба Минобороны. В связи с такими действиями оккупационные власти ОРДЛО, зависимые от России, обвинили в нагнетании и без того напряженной обстановки на линии разграничения.

"В течение последних недель количество вооруженных провокаций из районов окраин Донецка и Горловки резко увеличилось. Причем пропорционально увеличивается калибр запрещенного Минскими договоренностями вооружения, которое почти в каждом обстреле применяют оккупанты. Не достигнув желаемого результата, а именно открытия ответного огня со стороны ВСУ, кураторы наемников пытаются в любой способ добиться эскалации конфликта", – отметили в СЦКК.

Так, в 07:15 23 апреля, откровенно манипулируя координационным механизмом через СММ ОБСЕ и давая ложные обещания прекратить огонь, российские оккупанты обвинили украинскую армию в якобы осуществлении "обстрела" района населенного пункта Шахты 6,7 вблизи Горловки с применением артиллерии калибра 152 мм.

"Указанное обвинение, учитывая стремление правительства Украины имплементировать инициативы мирного решения конфликта, является беспрецедентным примером потери здравого смысла страной-агрессором и ее наемниками, откровенной и циничной провокацией, направленной на срыв ранее достигнутых договоренностей. Украинская сторона СЦКК категорически опровергает обвинения в обстреле и подчеркивает, что подобные провокации и фейковые информационные вбросы призваны поддерживать захватническую стратегию РФ", – говорится в официальном заявлении.

В СЦКК напомнили, что ВСУ строго соблюдают режим прекращения огня, а их соответствующая техника и вооружение находятся в районах хранения по линиям отвода, согласно Минских договоренностей.

Подытоживая, украинская сторона СЦКК отметила, что подготовила и направила ноту протеста в адрес главы СММ ОБСЕ с просьбой предоставить адекватную оценку провокационным действиям российских вооруженных формирований в ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" во время обстрела 22 апреля попали снарядом во двор, где живет семья с тремя детьми, двое из которых – несовершеннолетние. К счастью, чудом никто не пострадал.

А перед этим оккупанты устроили обстрел из противотанкового ракетного комплекса окрестностей кладбища поселка Пивничне Донецкой области, когда люди убирали там на могилах.