"Л/ДНР" устроили новую атаку фейками против Украины: в ВСУ опровергли

Российские террористы "Л/ДНР" начали в соцсетях очередную дезинформационную кампанию против Украины.

Так, они обвиняют воинов Вооруженных сил Украины в якобы грабежах мирного населения и различных тяжких преступлениях (например изнасилованиях, избиениях и прочее). Скриншот одного из таких вбросов обнародовал на своем Telegram-канале офицер украинской армии, полковник Анатолий Штефан.

"Фейки от роспропаганды набирают обороты: изнасиловали беременную, избили дедушку, убивают домашних животных хозяев, отравляют воду в колодцах. Здесь даже дядя Геббельс отдыхает", – отреагировал на ложь оккупантов защитник.

Показательно, что фейки, которые они распространяют,написаны якобы от имени жителей мирных городов востока Украины. В них, по традиции кремлевской пропаганды, украинских воинов сравнивают с "гитлеровцами" и противопоставляют им "ополченцев", которые на самом деле и причастны ко всем преступлениям на временно оккупированных территориях.

Более того, оккупанты попытались даже очернить репутацию украинских врачей, обвинив их в якобы непредоставлении помощи местному населению из-за страха перед ВСУ.

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