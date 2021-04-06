"Л/ДНР" устроили новую атаку фейками против Украины: в ВСУ опровергли
Российские террористы "Л/ДНР" начали в соцсетях очередную дезинформационную кампанию против Украины.
Так, они обвиняют воинов Вооруженных сил Украины в якобы грабежах мирного населения и различных тяжких преступлениях (например изнасилованиях, избиениях и прочее). Скриншот одного из таких вбросов обнародовал на своем Telegram-канале офицер украинской армии, полковник Анатолий Штефан.
"Фейки от роспропаганды набирают обороты: изнасиловали беременную, избили дедушку, убивают домашних животных хозяев, отравляют воду в колодцах. Здесь даже дядя Геббельс отдыхает", – отреагировал на ложь оккупантов защитник.
Показательно, что фейки, которые они распространяют,написаны якобы от имени жителей мирных городов востока Украины. В них, по традиции кремлевской пропаганды, украинских воинов сравнивают с "гитлеровцами" и противопоставляют им "ополченцев", которые на самом деле и причастны ко всем преступлениям на временно оккупированных территориях.
Более того, оккупанты попытались даже очернить репутацию украинских врачей, обвинив их в якобы непредоставлении помощи местному населению из-за страха перед ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 3 апреля в соцсетях распространилась фейковая информация о том, что во временно оккупированном Россией Луганске якобы начались активные боевые действия.
В итоге выяснилось, что пропагандисты "Л/ДНР" на сфабрикованный ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.
Впоследствии террористы "Л/ДНР" совершили новый информационный вброс – о якобы гибели по вине ВСУ 5-летнего мальчика. Эту ложь поддержали в Кремле.
Однако представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович потребовал, чтобы оккупанты назвали имя и фамилию ребенка, якобы "погибшего из-за обстрелов ВСУ" в Александровском.
Со своей стороны Штефан отметил, что на фото, которое пропагандисты распространили в сети, – ребенок, погибший еще в 2014 году.
А журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский уточнил, что пятилетний ребенок из Александровского, о котором пропагандисты "ДНР" запустили фейк с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, мог погибнуть от взрыва гранаты, которая сохранялась где-то во дворе или сарае.
Ведь указанное боевиками место ЧП находится в глубоком тылу, в 15 км от линии фронта.