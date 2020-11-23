"Л/ДНР" усилили обстрелы ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты стреляли в сторону позиций ВСУ с запрещенного оружия.

К счастью, боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет. О провокациях врага сообщает штаб ООС в утренней сводке на странице в Facebook.

Отмечается, что в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского – со станкового противотанкового гранатомета.

Кроме этого, у Шумов и Водяного враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты совершили дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.

"О нарушении режима прекращения огня и дерзком использовании запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", – говорится в сводке штаба ООС.

Там добавили, что с начала этих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не было обнаружено.

Подразделения ОС соблюдают условия прекращения огня, однако оставляют за собой право на открытие ответного огня в случае угрозы их жизни и здоровью.

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