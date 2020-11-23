"Л/ДНР" усилили обстрелы ВСУ на Донбассе – штаб ООС
Оккупанты применили гранатометы и мины ПОМ-2
Украинские воины огонь не открывали, потерь среди них нет
О дерзком использовании врагом запрещенного вооружения сообщено ОБСЕ
За прошедшие сутки, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты стреляли в сторону позиций ВСУ с запрещенного оружия.
К счастью, боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет. О провокациях врага сообщает штаб ООС в утренней сводке на странице в Facebook.
Отмечается, что в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского – со станкового противотанкового гранатомета.
Кроме этого, у Шумов и Водяного враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты совершили дистанционное минирование позиций украинских войск, используя мины ПОМ-2.
"О нарушении режима прекращения огня и дерзком использовании запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", – говорится в сводке штаба ООС.
Там добавили, что с начала этих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не было обнаружено.
Подразделения ОС соблюдают условия прекращения огня, однако оставляют за собой право на открытие ответного огня в случае угрозы их жизни и здоровью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 21 ноября террористы на Донбассе устроили провокацию, обстреляв военных Объединенных сил.
Ветеран АТО, журналист, волонтер Мирослав Гай отметил, что для того, чтобы провести выборы на оккупированной территории Донбасса 31 марта 2021 года, Россия должна начинать выводить свое вооружение уже сейчас.