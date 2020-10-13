"Л/ДНР" усилили обстрелы ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Российские террористы "Л/ДНР" снова несколько раз нарушили перемирие на Донбассе и открыли огонь в сторону позиций ВСУ.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, 12 октября на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, с начала суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал наших защитников у Новолуганского, и дважды – вблизи населенного пункта Камышеваха. Кроме того, неприцельные враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

С начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска режим прекращения огня нарушили один раз. Вблизи населенного пункта Зайцево было зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

Но обстрелы оккупантов не повлекли боевых потерь и ранений среди украинских защитников. Поэтому на огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению. Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые коварные действия противника", – заверили украинские воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября, враг один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив выстрел из подствольного гранатомета в сторону позиций Вооруженных сил Украины под Водяным. Боевых потерь и ранений в результате этого среди украинских защитников не было.