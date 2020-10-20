"Л/ДНР" уличили в серьезном недоборе: агитируют безработных и бывших "военных"

Оккупационные администрации активизировали пропагандистскую работу среди населения Донбасса относительно прохождения военной службы в рядах российско-оккупационных войск.

В то же время украинская разведка зафиксировала, что в реализации такого намерения противник столкнулся с трудностями. Об этом информирует ГУР Министерства обороны Украины.

"Сейчас, несмотря на увеличение агитационных групп и привлечение ресурса подконтрольных СМИ, качество и количество лиц, которые хотели бы подписать контракт, не удовлетворяют потребности противника в комплектовании подразделений за счет местных жителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях так называемая власть пытается укомплектовать соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

По данным ГУР Минобороны, этот набор оккупантам приходится осуществлять среди лиц, не имеющих постоянного места трудоустройства и бывших "военных", которые были уволены за нарушение условий контрактов или по окончании их сроков.

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