"Л/ДНР" уличили в серьезном недоборе: агитируют безработных и бывших "военных"

Марина Лисничук Расследования 13:52, 20.10.2020 Обновлено: 15:17, 20.10.2020

Оккупационные администрации активизировали пропагандистскую работу среди населения Донбасса относительно прохождения военной службы в рядах российско-оккупационных войск.

В то же время украинская разведка зафиксировала, что в реализации такого намерения противник столкнулся с трудностями. Об этом информирует ГУР Министерства обороны Украины.

"Сейчас, несмотря на увеличение агитационных групп и привлечение ресурса подконтрольных СМИ, качество и количество лиц, которые хотели бы подписать контракт, не удовлетворяют потребности противника в комплектовании подразделений за счет местных жителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях так называемая власть пытается укомплектовать соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

По данным ГУР Минобороны, этот набор оккупантам приходится осуществлять среди лиц, не имеющих постоянного места трудоустройства и бывших "военных", которые были уволены за нарушение условий контрактов или по окончании их сроков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в процессе реинтеграции Донбасса украинская власть будет вынуждена провести амнистию, но она будет неприменима к тем, кто причастен к военным преступлениям, рассказал вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

  • Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что амнистия на Донбассе будет касаться не всех, а только тех граждан, на чьих руках нет крови.

  • В то же время российские террористы на Донбассе 19 октября снова сорвали перемирие. В частности, они открывали огонь в сторону ВСУ и применили запрещенные средства разведки.

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