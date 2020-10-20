"Л/ДНР" уличили в серьезном недоборе: агитируют безработных и бывших "военных"
Оккупанты на Донбассе призывают мирных жителей стать в ряды их войск
К счастью, по данным украинской разведки, желающих для этого среди населения мало
Противнику приходится пропагандировать людей, которые не имеют работы или экс-боевиков
Оккупационные администрации активизировали пропагандистскую работу среди населения Донбасса относительно прохождения военной службы в рядах российско-оккупационных войск.
В то же время украинская разведка зафиксировала, что в реализации такого намерения противник столкнулся с трудностями. Об этом информирует ГУР Министерства обороны Украины.
"Сейчас, несмотря на увеличение агитационных групп и привлечение ресурса подконтрольных СМИ, качество и количество лиц, которые хотели бы подписать контракт, не удовлетворяют потребности противника в комплектовании подразделений за счет местных жителей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях так называемая власть пытается укомплектовать соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.
По данным ГУР Минобороны, этот набор оккупантам приходится осуществлять среди лиц, не имеющих постоянного места трудоустройства и бывших "военных", которые были уволены за нарушение условий контрактов или по окончании их сроков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в процессе реинтеграции Донбасса украинская власть будет вынуждена провести амнистию, но она будет неприменима к тем, кто причастен к военным преступлениям, рассказал вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что амнистия на Донбассе будет касаться не всех, а только тех граждан, на чьих руках нет крови.
В то же время российские террористы на Донбассе 19 октября снова сорвали перемирие. В частности, они открывали огонь в сторону ВСУ и применили запрещенные средства разведки.