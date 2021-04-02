'Л/ДНР' ударили по ВСУ из запрещенного оружия: защитник Украины получил ранение

Российско-оккупационные войска на Донбассе до 12:00 часов пятницы, 2 апреля, семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате провокаций ранение получил один военнослужащий.

Защитнику оперативно оказали помощь. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны в сводке о ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил.

Отмечается, что на Луганском направлении возле населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

А на Донецком направлении противник вел обстрелы вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что российские террористы на Донбассе 1 апреля 13 раз нарушили договоренности о режиме тишины на Донбассе. В результате враждебных действий ранения получили двое защитников Украины. В то же время известно, что "Л/ДНР" в марте понесли значительные потери живой силы и техники. В частности, речь идет о более 20 погибших и 30 раненых.

Отметим также: СНБО запланировала 2 апреля заседание, на котором собирается рассмотреть вопросы безопасности и "наведения справедливости" в Украине. На этот раз оно пройдет на фоне обострения ситуации на Донбассе и наращивание российских войск на границе с Украиной.

Накануне представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на графике наглядно показал, как "Л/ДНР" усиливали обстрелы на Донбассе перед встречами СНБО и ТКГ.

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