"Л/ДНР" ударили по ВСУ из запрещенного оружия: защитник Украины получил ранение
Российско-оккупационные войска на Донбассе до 12:00 часов пятницы, 2 апреля, семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате провокаций ранение получил один военнослужащий.
Защитнику оперативно оказали помощь. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны в сводке о ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил.
Отмечается, что на Луганском направлении возле населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
А на Донецком направлении противник вел обстрелы вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, что российские террористы на Донбассе 1 апреля 13 раз нарушили договоренности о режиме тишины на Донбассе. В результате враждебных действий ранения получили двое защитников Украины. В то же время известно, что "Л/ДНР" в марте понесли значительные потери живой силы и техники. В частности, речь идет о более 20 погибших и 30 раненых.
Отметим также: СНБО запланировала 2 апреля заседание, на котором собирается рассмотреть вопросы безопасности и "наведения справедливости" в Украине. На этот раз оно пройдет на фоне обострения ситуации на Донбассе и наращивание российских войск на границе с Украиной.
Накануне представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на графике наглядно показал, как "Л/ДНР" усиливали обстрелы на Донбассе перед встречами СНБО и ТКГ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
делегация Украины в Трехсторонней контактной группе предложила с 00:00 1 апреля обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима тишины на Донбассе. Но инициатива не нашла поддержки со стороны российской делегации – фактически Россия официально отказалась от прекращения огня.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина в ближайшее время может поднять вопрос о восстановлении Россией режима прекращения огня на уровне политических советников "нормандской четверки".
Помимо этого, Арестович указал на странности в поведении военно-политического руководства России относительно продолжения режима прекращения огня на Донбассе.