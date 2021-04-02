"Л/ДНР" ударили по ВСУ из минометов и ПТРК, ранены двое воинов

Российские террористы на Донбассе 1 апреля в очередной раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из различного оружия, включая минометы и противотанковый ракетный комплекс. В результате были ранены двое защитников.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, у Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров. А у населенных пунктов Старогнантовка, Авдеевка и Водяное на Приазовье боевики обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В то же время неподалеку Водяного на Донетчине наемники России применили противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали позиции украинских воинов из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в пригороде поселков Шумы и Новотошковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых – удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – говорится в сообщении.

Кроме огневых провокаций, российские оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. Так, 1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Шумы. Там представители оккупационных войск РФ обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 метров в направлении позиций ВСУ.

О таких масштабных огневых провокациях террористов украинская сторона СЦКК немедленно сообщила СММ ОБСЕ. Украинские защитники отметили, что ВСУ наоборот продолжают неуклонно придерживаться достигнутых договоренностей о прекращении огня, поскольку последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

Что касается начала суток 2 апреля, то в этот период на фронте не было зафиксировано обстрелов. Ситуация осталась под контролем защитников Украины.

По информации полковника ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица), которую он обнародовал у себя на Telegram-канале, потери оккупантов 1 апреля составили три человека, все они санитарные (ранения). Речь идет об одном боевике из состава 3 ОМСП 1 АК РФ (небоевой, подрыв на НВУ) и двух из состава 9 ОМСП 1 АК РФ (небоевые, в результате неосторожного обращения с оружием).

Как сообщал OBOZREVATEL 1 апреля один украинский воин также получил ранение в зоне боевых действий на востоке. В те сутки российские наемники шесть раз прибегали к обстрелам.