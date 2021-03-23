"Л/ДНР" ударили по ВСУ из гранатометов и запрещенных минометов – штаб ООС

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения. Еще одну провокацию противник совершил с самого утра 23 марта, кроме этого, он продолжает распространять в ОРДЛО фейки об украинских воинах.

К счастью, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет, на провокации наши защитники открывали огонь в ответ. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что наемники РФ вели огонь по украинским позициям в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

вблизи населенного пункта Пески – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров;

неподалеку Богдановки – с автоматических станковых гранатометов;

возле Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем;

в пригороде Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, утром 23 марта вблизи населенного пункта Водяное противник открыл огонь по ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований РФ. Последняя информирует также о грубых нарушениях со стороны врага на территории ОРДЛО.

"Оккупанты продолжают осуществлять прицельные обстрелы позиций ВСУ. Украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим "Тишина". Основной целью откровенного игнорирования Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований России является провоцирование украинских подразделений на открытие ответного огня. Нарушение с применением оружия сопровождались откровенно сфабрикованными обвинениями в информационном пространстве. В частности об открытии со стороны подразделений ВСУ снайперского огня. Фейковые новости интенсивно тиражировались в так называемых СМИ ОРДО", – сообщают военные.

Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск, среди которых материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка, что на временно оккупированной территории. Также продолжает фиксировать осуществление вооруженными формированиями РФ работ по обустройству и расширению существующих и созданию новых фортификационных позиций вблизи Водяного, что на ТОТ Донецкой области.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

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