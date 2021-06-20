"Л/ДНР" ударили по ВСУ и гражданской инфраструктуре: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из гранатометов, запускали беспилотники, а также ударили по гражданской инфраструктуре Авдеевки.

В результате действий противника ранение получил мирный местный житель. О ситуации на фронте в утренней сводке сообщил штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в течение 19 июня поддерживаемые РФ наемники вели огонь:

возле Луганского – со станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Авдеевки – с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

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в районе Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного на Приазовье – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме этого, оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Авдеевку, в результате чего пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения. Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

В то же время возле населенных пунктов Зайцево и Желтое ВСУ зафиксировали пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. А на обстрелы российско-оккупационных войск защитники открывали огонь в ответ.

О фактах нарушений со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив координационный механизм.

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья, 20 июня, нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают договоренности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГУР Минобороны, возле украинских границ сосредоточено примерно 94 тыс. военных России. Кроме того, тысячи единиц различной боевой техники, авиации и кораблей.