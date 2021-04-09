"Л/ДНР" ударили по ВСУ и гражданской инфраструктуре: погиб защитник Украины

Российско-оккупационные войска в течение суток 8 апреля 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из запрещенного вооружения они обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, кроме этого, ударили по гражданской инфраструктуре и осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимые с жизнью ранения. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook, выражая соболезнования родным и близким погибшего воина.

Известно, что матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) Денис Юшко получил огнестрельное пулевое ранение головы. Воин был из села Новобогдановка, что на Николаевщине. Юному защитнику не исполнилось и 23 лет.

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, враг в целом 11 раз за прошедшие сутки обстреливал ВСУ. В частности, в районе оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное , что на Приазовье – из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из крупнокалиберных пулеметов;

возле поселка Невельское – со станковых противотанковых гранатометов.

А в районе оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ стреляли из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

В то же время отмечается, что районе Водяного противник также дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, передовыми подразделениями ВСУ зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи Широкино. А в направлении поселка Зейцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщала СММ ОБСЕ.

По состоянию на 07:00 пятницы, 9 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

5 апреля на Донбассе погибли двое защитников Украины – 23-летний Владислав Мороз из села Халаидово Черкасской области и Виктор Гелебрант, который жил на Харьковщине. Оба были убиты вражеским снайпером.