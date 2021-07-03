"Л/ДНР" ударили по позициям ВСУ из ракетных комплексов: украинские воины ответили

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 3 июля, противник снова нарушил режим "тишины". Так, российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов позиций ВСУ (по состоянию на 17:00), в частности – из ракетных комплексов.

Боевых потерь среди украинских военных не было. Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. В вечерней сводке отметили: на вражеские обстрелы защитники Украины открывали огонь.

В сообщении сказано, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, чтобы в очередной раз обвинить Украину в нарушении режима прекращения огня.

Вблизи каких населенных пунктов произошли провокации "Л/ДНР" против защитников:

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Невельское – вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра;

Чермалык – вели огонь из станковых противотанковых гранатометов;

Опытное – противник обстрелял позиции из противотанковых ракетных комплексов;

Золотое-4 – российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

На нарушения украинская сторона СЦКК реагировала через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

В ООС добавили, что ситуация на фронте полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Напомним, что за 2 июля в зоне проведения Операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 19 раз нарушали режим прекращения огня. Враг стрелял по позициям Вооруженных сил Украины из минометов и гранатометов.

1 июля под обстрелами возле Широкино в Донецкой области один боец получил проникающие осколочные ранения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в июне война на Донбассе унесла жизни двух защитников Украины. Посмотреть фото Героев и почитать их истории можно по ссылке.