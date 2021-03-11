'Л/ДНР' ударили по поселку вблизи Донецка: в ВСУ рассказали о минах и снайперах

Вооруженные формирования России в последнее время активизировались на Донбассе, из-за чего сейчас от Золотого в Луганской области и до самого побережья Азова на юге даже днем там взрываются тяжелые мины боевиков "Л/ДНР" и бронебойные противотанковые боеприпасы.

Каждый вечер вздрагивает от выстрелов и поселок Пески возле оккупированного Донецка, где раздаются мощные разрывы мин, не умолкает стрелковое и снайперское оружие. О ситуации там и том, что об этом говорят военные, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Больше стрелковое, меньше ВОГи и гранатометы. Бывают минометные обстрелы", – рассказал военнослужащий ВСУ на псевдо "Скиф".

По словам бойцов, за день российские наемники могут выпустить в район поселка до десятка мин, но, к счастью, ни одна из них в последнее время по позициям не попала.

Одним из "лучших" ориентиров для противника стала церковь в Песках. Она давно разбита, здесь нет украинских воинов, но боевики продолжают стрелять – на днях туда прилетела мина 120-го калибра.

Бойцы убеждены, что враг бьет тяжелым калибром, надеясь получить ответ и так вычислить огневые точки армейцев.

"Думаю, что испытывают нас на прочность и наши возможности хотят узнать, но мы пока прячемся и ждем", – подчеркнул "Скиф".

В то же время на этом же направлении активно работают снайперы. Боец на псевдо "Бурынь" рассказал, что 23 февраля, прикрывшись маскировочной сеткой, вел наблюдение за позициями российских наемников, как вдруг в его каску попала пуля. Она чудом не задела голову.

"Ощущение, что молотком кто-то в каску ударил и все", – признался он.

Побратимы бойца назвали его "рожденным в бронежилете", а сам "Бурынь" отметил, что тот день для него отныне стал вторым днем рождения.

Украинские защитники уверяют, что если боевики будут стрелять прицельно, готовы ответить им огнем – оружие у них начищенное и заряженное круглосуточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки вооруженные формирования России открыли огонь из стрелкового оружия возле Старогнатовки Донецкой области. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.