"Л/ДНР" ударили из тяжелой артиллерии по жилым домам – штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе 20 февраля обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и жилые дома.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, враг применял тяжелую артиллерию, в частности крупнокалиберные минометы (чтобы посмотреть карту обстрелов, доскролльте страницу до конца).

Так, в районе Южного обстрел велся из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

В районе Новгородского оккупанты открыли огонь из 120-мм минометов. Кроме позиций ВСУ под обстрел попали дома местных жителей. В результате повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод.

Прицельный огонь велся из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия в районе Попасной и Катериновки.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь по противнику.

Пострадавших или погибших среди гражданских и защитников Украины нет.

О фактах нарушения режима тишины через украинскую сторону в Совместном центре контроля и координации сообщено представителям ОБСЕ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 19 февраля российские оккупанты пять раз нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ. Бойцы ООС открыли ответный огонь.