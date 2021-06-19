"Л/ДНР" ударили гранатометами по воинам ВСУ

Российско-оккупационные войска игнорируют договоренности и продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. С начала суток 19 июня враг трижды нарушил режим прекращения огня в районе проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс служба штаба ООС. Отмечается, что в результате враждебных действий ни один украинский военный не пострадал.

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ. С начала этого периода, 19 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что огонь со станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов открывали у населенных пунктов Зайцево и Желтое. На обстрел российско-оккупационных войск воины ВСУ открыли огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам начальника админуправления ГУ разведки Минобороны Виктора Мертвиченка, по состоянию на 18 июня у украинских границ сосредоточено примерно 94 тыс. Военных России. Кроме того, тысячи различной боевой техники, авиации и кораблей.