Путин заявил, что принял решение аннексировать Крым, "чтобы там не повторился Донбасс", который вообще-то случился уже после Крыма.

Вот это многоходовочка! Героический "спаситель русскоязычного населения" уже в марте наперед знал, что начнет на Донбассе войну. И чтобы защитить Крым от самого себя - превентивно его аннексировал.

Особенно этот хитрый план должен понравиться сторонникам "ЛДНР", которые в замысловатых логических конструкциях Путина всегда играют роль то пугала, то сакральной жертвы.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.