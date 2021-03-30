Снайпер оккупантов признался, что "Л/ДНР" собирают "добровольцев" из-за обострения

Из-за обострения ситуации на Донбассе на оккупированные территории собирается много "добровольцев", чтобы воевать на стороне "Л/ДНР".

Такое признание сделал сербский снайпер незаконной "Донецкой народной республики" Деян Берич (позывной "Деки") в интервью пропагандисту. Разговор был обнародован на YouTube-канале российского блогера Александра Сладкова.

Берич и сам недавно вернулся воевать на стороне самопровозглашенной "республики". Участник незаконного вооруженного формирования со смехом сказал, что "приехал в гости". Отметим, что "Деки" проживает в России.

По его словам, сейчас "не 2014 год" и наемникам нужно оформлять "документы". Он будет зачислен в корпус "Народной милиции ДНР".

"У меня есть паспорт гражданина "ДНР" – это не просто бумажка, это обязательство. Это "республика" моя – я ее должен защищать", – заявил снайпер оккупантов.

В интервью он озвучил множество пропагандистских тезисов. Говоря об обострении, мужчина сказал о возможности "наступления" со стороны украинских защитников. В этом случае, считает он, количество жертв среди террористов будет "огромным, просто колоссальным" – поскольку украинская армия стала сильнее.

Как писал OBOZREVATEL:

26 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил российские террористы устроили минометный обстрел в районе поселка Шумы. Как следствие, погибло четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.

После этого состоялось экстренное совещание украинской делегации в ТКГ, по итогам которой она призвала ОБСЕ провести заседание подгруппы по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство воинов ВСУ на Донбассе. Он отправил туда начальника Генштаба ВСУ и пообещал разговор с Путиным.