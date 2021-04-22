"Л/ДНР" с минометов и БМП обстреляли ВСУ на Донбассе
Российско-оккупационные войска за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, и еще трижды – с начала 22 апреля. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из запрещенных минометов и гранатометов.
К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет. О ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил.
В частности, 21 апреля российские оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций:
неподалеку населенных пунктов Пески и Южное – из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса;
возле Шумов и Первомайска – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи поселка Новгородское – с боевой машины пехоты;
у Каменки – со станковых противотанковых гранатометов;
в районе Красногоровки – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
С начала четверга, 22 апреля, на Донбассе зафиксировано еще три обстрела со стороны российско-оккупационных войск:
недалеко от населенного пункта Южное – из минометов 120-го калибра;
у поселка Зайцево – с минометов калибра 82 мм;
вблизи Песков – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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