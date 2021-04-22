"Л/ДНР" с минометов и БМП обстреляли ВСУ на Донбассе

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, и еще трижды – с начала 22 апреля. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из запрещенных минометов и гранатометов.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет. О ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

В частности, 21 апреля российские оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций:

неподалеку населенных пунктов Пески и Южное – из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса;

возле Шумов и Первомайска – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи поселка Новгородское – с боевой машины пехоты;

у Каменки – со станковых противотанковых гранатометов;

в районе Красногоровки – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала четверга, 22 апреля, на Донбассе зафиксировано еще три обстрела со стороны российско-оккупационных войск:

недалеко от населенного пункта Южное – из минометов 120-го калибра;

у поселка Зайцево – с минометов калибра 82 мм;

вблизи Песков – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на оккупированной территории Луганской области зафиксировали размещение 22 реактивных систем залпового огня и 18 гаубиц – "Грады", "Гвоздики" и "Жабы".