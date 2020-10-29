"Л/ДНР" ранили украинского воина и стреляли из минометов на Донбассе

Российские террористы на Донбассе, вопреки договоренностям о перемирии, 28 октября четыре раза обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского защитника.

Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в вечернее время враг применял минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", – заверили в штабе ООС.

По словам воинов, о дерзких действиях российско-оккупационных войск немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдалась тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября террористы на Донбассе также устроили четыре обстрела позиций ВСУ. В частности, они били из различных типов гранатометов. Тогда обошлось без потерь и раненых.