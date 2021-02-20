"Л/ДНР" понесли серьезные потери: Генштаб заявил о провокации под Горловкой

В сети появилась информация о семи ликвидированных оккупантах Донбасса.

При этом в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что противник с целью провокации открыл огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции со стороны оккупированной Горловки. Согласно официальным данным Генштаба, в результате погиб один наемник, также есть раненые.

В частности, в заявлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака говорится, что основная цель провокаций со стороны оккупантов – "создание иллюзии обстрелов ВСУ населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС".

"Любые обвинения Вооруженных Сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", – отмечается в оперативной сводке.

Между тем украинский военный и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) написал о том, что 5 представителей российско-оккупационных войск "подписали контракт с #200_бригада". А пользовательница Twitter под ником "Иллария Краматорская" сообщила о семи погибших наемниках.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в штабе ООС 20 февраля заявили, что "Л/ДНР" из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома. Украинские военные открывали ответный огонь. А 19 февраля наемники на Донбассе пять раз нарушили перемирие, атаковав позиции ВСУ.