"Л/ДНР" подготовились к принудительному призыву из-за увеличения своих потерь

Российское командование оккупационных войск решило прибегнуть к принудительному призыву местного населения временно оккупированных территорий Украины. Ведь ряды наемников в последнее время понесли существенные небоевые потери.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Отмечается, что с 20 апреля кураторы боевиков из страны-агрессора усилили меры по вербовке местных жителей на военную службу в соединения и части 1 и 2 армейских корпусов РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, так называемые "военные комиссариаты" оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно.

"Также отмечается постоянное увеличение небоевых потерь среди личного состава в подразделениях противника. На прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составило: безвозвратных – 7, санитарных – 16", – говорится в сводке.

Украинские защитники добавили, что через распространение фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения своих террористов на Вооруженные силы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка установила, что с 5 по 11 апреля Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 250 своих кадровых военных – это выходцы из дальневосточных регионов страны-агрессора.