"Л/ДНР" обстреляли ВСУ из гранатометов: ранен украинский военный

На Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов украинский военный Вооруженных сил получил осколочное ранение. Его состояние медики оценили как удовлетворительное.

Об этом рассказали в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Инцидент произошел в воскресенье, 27 июня, неподалеку Строгановки.

Враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – рассказали в ООС.

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Всего в течение 27 июня зафиксирован еще три нарушения режима прекращения огня.

Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На севере Луганщины зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", – сказано в сообщении.

Напомним: 24 июня вооруженные формирования РФ обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из станковых гранатометов. Один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. Это произошло недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье.

16 июня в зоне ООС на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха, родом из Равы-Русской Львовской области. Военнослужащего похоронили в родном городе 18 июня.

В мае российский снайпер убил украинского военного у позиции ВСУ недалеко от населенного пункта Новотошковское. А 23 мая на Донбассе ранили украинского военного. Оккупанты вели огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – стреляли в сторону позиций ВСУ из гранатометов, запускали беспилотники, а также ударили по гражданской инфраструктуре Авдеевки, в результате чего ранение получил мирный житель.