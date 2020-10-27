'Л/ДНР' обстреляли позиции ВСУ из гранатомета

За прошедшие сутки, 26 октября, российские оккупанты три раза проводили обстрел украинских позиций на Донбассе.

ВСУ огонь в ответ не открывали, потерь среди наших военных нет, говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.

"Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 27 октября, враг обстрелов не проводил.

"По всей линии разграничения наблюдается тишина. Впрочем, украинские воины бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – отмечено в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования РФ на Донбассе за 25 октября нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных.