"Л/ДНР" обстреляли позиции ВСУ из гранатомета
Враг также применил стрелковое оружие
ВСУ огонь в ответ не открывали, потерь среди украинских военных нет
За прошедшие сутки, 26 октября, российские оккупанты три раза проводили обстрел украинских позиций на Донбассе.
ВСУ огонь в ответ не открывали, потерь среди наших военных нет, говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.
"Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 27 октября, враг обстрелов не проводил.
"По всей линии разграничения наблюдается тишина. Впрочем, украинские воины бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – отмечено в информации.
Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования РФ на Донбассе за 25 октября нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных.