"Л/ДНР" нарушили режим тишины и потеряли двух террористов на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации под вечер 16 ноября открыли огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook штаб Операции Объединенных сил. Потерь и ранений среди украинских защитников нет, а вот в рядах оккупантов известно о двух "200".

Отмечается, что в течение дня понедельника в зоне ООС наблюдалась тишина, однако в вечернее время ВСУ зафиксировали одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг, в частности, стрелял из временно оккупированного поселка Пикуза.

С начала этих суток, 17 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохранялся в полной мере. В штабе ООС подчеркивают, что подразделения Объединенных сил готовы быстро реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Со своей стороны офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале отметил, что российско-оккупационные войска 16 ноября поредели на двух человек, однако эти потери не боевые. В частности, один оккупант из 6 ОМСП 2 АК умер в результате болезни, а причины смерти другого, из 3 ОМСБр1 АК, уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ведения российских "миротворцев" на Донбасс не будет. По его словам, эту тему "никто не лоббирует и не рассматривает даже как шутку".