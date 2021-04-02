"Л/ДНР" начали насильственный призыв: "полевой командир" признал нехватку людей. Видео

В "ДНР" и "ЛНР" объявили о призыве в свои "армии" и собрались насильно мобилизовать по 200 молодых людей.

На такой шаг незаконные "республики" пошли впервые за семь лет. Ранее в формированиях "Л/ДНР" воевали только наемники и "добровольцы". Об этом на своем Telegram-канале 2 апреля сообщил журналист, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский.

Как отметил он, желающих "добровольно работать пушечным мясом" на оккупированной территории Донбасса все меньше.

"Кроме того, ОРДЛО стремительно теряет население (в основном как раз молодое). Поэтому воевать со временем стало просто некому, и теперь приходится насильно мобилизовать гражданских", – рассказал блогер.

Также он поделился видео с террористом "ДНР", основателем батальона российско-оккупационных войск "Восток" Александром Ходаковским, в котором тот высказался о причинах мобилизации (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В эфире одного из пропагандистских каналов пособник оккупантов признал, что в войсках "республики" недостаточно людей.

Ходаковский откровенно сказал, что население ОРДЛО не симпатизирует "Л/ДНР", "поэтому приходится буквально брать заложника в каждой семье", отметил Казанский.

"В сознании обывателя как бы нет этой ответственности за эту территорию, за это народное население. Они считают, что есть какие-то специальные люди-профессионалы, в чью зону ответственности как раз и входит оборона этой территории, а "мы все непричастны", – сказал "полевой командир ДНР".

Также он заявил, что если мужчина из каждой семьи, "хотят они или не хотят, согласны они или не согласны", пойдет служить оккупантам, то "произойдет переосмысление".

Осторожно, Ходаковский транслирует российскую пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL:

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В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.